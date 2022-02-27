烏克蘭移民阿根廷遊行 要求俄羅斯撤軍

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯26日專電）烏克蘭移民25日集結在俄羅斯駐阿根廷大使館前，要求俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，並呼籲俄國總統蒲亭勿再欺騙世人。

遊行的烏克蘭移民高舉兩面烏克蘭國旗，及各式自製標語，身著烏克蘭傳統服飾，唱著烏克蘭國歌，用自己的母語喊著「烏克蘭自由」。

許多示威者手中拿著「停止殺害烏克蘭人」、「蒲亭滾出烏克蘭」、「聲援烏克蘭」、「克里米亞是烏克蘭領土」及貼有希特勒頭像的抗議牌子。

遊行參與者高喊「蒲亭是騙子」、「蒲亭是國際社會連續殺人犯」，聲明烏克蘭新一代已經決定走向民主，現在的烏克蘭擁有自己的主權、民主、自由。

民間組織阿根廷烏克蘭代表中心（La Representación Central Ucrania en la Argentina, RCUA）向俄羅斯大使館傳達「要求俄羅斯停戰和無條件立即撤出部署烏克蘭境內軍隊」，並請求阿根廷政府，協助轉匯民眾的抗戰募款至烏克蘭。

烏克蘭移民表示，不管烏克蘭人身處何地，都會為烏克蘭奮戰，榮耀歸烏克蘭，榮耀歸他們的英雄。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯著名景點方尖碑（Obelisco）25日晚間也打上藍黃兩色燈光，聲援烏克蘭，同時要求和平及停止敵對行動。（編輯：劉學源）1110227