戰機及爆炸聲打破寧靜 日本女性拚命逃離基輔

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（中央社東京27日綜合外電報導）一名在聯合國工作、住在烏克蘭首府基輔的32歲日本女性回想俄羅斯入侵時的情況說，戰機及爆炸聲打破暴風雨前的寧靜，自己抱著必死決心最終逃到基輔市郊一處飯店避難。

日本時事通信社報導，這名女性當地時間26日上午接受電訪時，說明整個逃難過程見聞。

這名女性2021年9月才剛搬到政府機構聚集的基輔市中心。當地政府在俄羅斯入侵的24日頒布戒嚴令，市區安靜到沒有一點聲響。

不過，暴風雨前的寧靜在25日破曉前被打破，清晨5時左右起聽到戰機呼嘯而過發出的巨大聲響、爆炸聲，市區防空警報大作。這名女性逃往離住處最近的一處地下鐵車站，到達堪比東京都地下鐵大江戶線一樣深的月台時，看到許多市民前來避難。

當地民眾就像是已經做好長期抗戰準備，有人坐在自備的瑜伽墊上，有人包在毛毯裡獲得片刻安眠，還有人帶著寵物同行。她回想當時情況說，大家都精疲力盡、臉上浮現不安表情。

她當天白天接獲辦公室聯繫說「現在可以往外避難」，雖然防空警報持續作響，但考量到繼續待在現地也有風險，於是抱著必死決心跟3名同事坐上四輪驅動車，前往基輔郊區的一間飯店。

在逃難過程中，她看到烏克蘭軍隊以及包裹繃帶的傷兵，「這是第一次確實感受到自己所處的狀況」；想駕車遠離市區的車子很多，她跟同事的車輛也陷入車陣中，最後比平常多花一個小時才抵達飯店。

他們落腳的飯店相對來說較為安全，大約有數百人在此避難。這名女性說，目前難以取得汽油，所以無法再次移動，情況相當嚴峻。

擁有軍事優勢的俄羅斯正進逼基輔市中心，這名女性說，也許首都淪陷只是早晚問題，今晚或明天可能就是緊要關頭。即使人已精疲力盡，但緊張情緒仍無法紓解。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110227