日本將接納烏克蘭難民 有親友在日者為優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京2日專電）烏克蘭境內成千上萬人民因俄羅斯入侵而流離失所，有大批民眾逃離烏克蘭。日本首相岸田文雄今晚表示，日本將接納逃離烏克蘭的人士來到日本境內。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今晚在首相官邸（行政中心）對媒體表示，國際社會正處於重要局面，為了展現與烏克蘭人民站在一起的心意，日本將接受從烏克蘭逃至國外的人士。

他強調，要接納的對象首先是考慮有親友在日本的烏克蘭人，此外，也會基於人道觀點因應。今後為了更進一步力挺烏克蘭，將與以7大工業國集團（G7）為首的國際社會加強合作。

他還說，會盡速處理此事，目前還沒聽說已做好具體的協調，但烏克蘭局勢緊迫，每天有大量難民增加，日本有必要盡速處理相關的手續因應。

岸田對媒體表示，今天與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Jakub Morawiecki）舉行電話會談時，已表達日本將接納逃離烏克蘭的人士一事。

岸田在與莫拉維茨奇通電話時，拜託波蘭能妥善安排旅居烏克蘭的日本人避難。莫拉維茨奇答應將盡全力提供支援。

岸田今天也與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）舉行電話會談，兩人都同意在烏克蘭問題上要加強合作。

聯合國難民署（UNHCR）昨天表示，從烏克蘭逃到國外的人數已逾87萬人，其中逾半數逃至鄰國波蘭。逃至匈牙利者約12萬人、摩爾多瓦（Moldova）約8萬人、斯洛伐克（Slovakia）約7萬人。（編輯：黃自強）1110302