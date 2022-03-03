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美眾院查國會之亂：川普或涉共謀罪

2022/3/3 14:55（3/3 21:31 更新）
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調查去年美國國會山莊攻擊事件的聯邦眾議院特別委員會2日說，前總統川普試圖推翻大選結果可能觸犯刑事罪。（中央社檔案照片）
調查去年美國國會山莊攻擊事件的聯邦眾議院特別委員會2日說，前總統川普試圖推翻大選結果可能觸犯刑事罪。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）調查去年美國國會山莊攻擊事件的聯邦眾議院特別委員會今天說，前總統川普試圖推翻大選結果可能觸犯刑事罪。這是委員會針對川普敗給拜登後試圖抓權不放，至今最嚴厲的譴責。

聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）提出的這份文件，尋求向拒絕作證的川普律師伊斯特曼（John Eastman）索取文件。

文件指出：「委員會取得的證據與資訊足以令人相信，川普先生等人可能涉及行事不法及／或詐欺行為。」

「特別委員會（The Select Committee）也有足夠證據，做出總統與競選團隊共謀詐騙美國人的結論。」

由於調查仍在持續，委員會這些評論並非最後結論，但這是委員會針對川普敗給拜登後試圖抓權不放的行為，至今最廣泛且最譴責的陳述。

向洛杉磯聯邦法院提交的這份文件，是眾院特別委員會與川普律師伊斯特曼爭論一環。伊斯特曼建議川普宣布主要戰場州選舉結果無效。

為阻止國會發出傳票要求他交出數千封電郵，伊斯特曼去年12月控告特別委員會。

特別委員會成員表示，會考慮把川普涉及刑事不法的證據交給司法部。此舉稱為刑事轉介，象徵意義居多，但或能對司法部長賈蘭德（Merrick Garland）施加政治壓力，讓他對川普控以罪名。

伊斯特曼和川普的代表都尚未回覆記者詢問。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110303

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