更多編輯台推薦新聞：
香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

分析：俄國與西方恐邁入新冷戰 緊張對立成常態
國際

分析：俄國與西方恐邁入新冷戰 緊張對立成常態

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚累計28例 匡列接觸者全數送集中檢疫所
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/205

美國會暴動案 法官裁定川普不享總統豁免權

2022/2/19 14:09（2/19 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國法官18日裁定，川普在去年的國會暴動案不享有總統豁免權。（美聯社）
美國法官18日裁定，川普在去年的國會暴動案不享有總統豁免權。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國會山莊去年1月6日遭前總統川普的支持者攻擊，法官今天裁定，川普在此案不享有總統豁免權，對他提告的訴訟案可繼續進行。

有數起訴訟針對川普提告，認為他對於支持者襲擊國會山莊時犯下的暴力行為應負直接責任。

法新社報導，華盛頓特區法官梅塔（Amit Mehta）裁定，基於川普當天的舉動屬「非官方行為」，「完全關乎他為了連任所做的努力」，而這並不在總統豁免權的範圍內，因此可受理這些訴訟案件。

梅塔在長達112頁的調查結果中寫道：「否認總統的民事損害豁免權是不小的一步。」他說：「法院充分瞭解這項裁定的嚴重性。」

梅塔還說，事發前，川普向聚集在華府的數以千計支持者發表演說，可以「合理」視為「號召集體行動」。

共和黨籍的川普向支持者發表演說後不久，一群揮舞「川普2020」旗幟的群眾沿著國家廣場遊行到美國國會，其中數百人強行闖入國會大廈。

與此同時，川普在推特批評當時的副總統彭斯（Mike Pence）未阻止國會對民主黨籍拜登的勝選認證程序。梅塔說，此舉與闖入國會山莊的人形成「默契」。

聯邦眾議院特別調查委員會已收集數百頁文件、訊息及證詞，正檢視川普當天的角色，調查負責人說，川普曾試圖隱匿其中一些資料。川普則反批調查案是「獵巫」。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110219

延伸閱讀
梅蘭妮亞再推NFT藝術品 賣川普總統任內經典瞬間美檔案局追回15箱文件 赫見金正恩給川普「情書」川普：若再當選總統 將赦免國會暴動案參與者川粉硬闖國會 非裔警機智引開憤怒群眾獲讚英雄國會暴動案涉藐視國會 川普前顧問巴農拒認罪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀