日本青壯年家庭所得倒退 比25年前少逾百萬日圓

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府昨天提出報告指出，日本30多歲至50多歲的青壯年世代，家庭所得比25年前的同齡者大幅倒退，減少100萬日圓（約新台幣24萬6800元）以上。

日本放送協會（NHK）報導，首相官邸（行政中心）昨天召開經濟財政諮詢會議，出席者包括首相岸田文雄、財務大臣鈴木俊一、經濟再生大臣山際大志郎等人，就提高所得與強化人力資本等議題交換意見。

會中內閣府提出各年齡層家庭所得變化的調查報告，對泡沫經濟崩潰後的1994年與2019年進行比較。

報告內容顯示，以家庭所得的中位數來看，被稱為「就業冰河期」世代的35歲至44歲者，2019年比1994年減少104萬日圓；45歲至54歲者，2019年比1994年大降184萬日圓。

此外，25歲至34歲的年輕世代，家庭所得相較下偏低，年收約200萬日圓左右的比例提高。

TBS報導，分析家庭收入大減的主因，是薪資成長幅度趨緩、非正規僱用（打工、派遣等）與單身家庭比例大幅上升所致。

對此，岸田表示，將朝著提高所得與強化人力資本的方向努力，因應不同的人生階段，致力細緻地「對人投資」等。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110304