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俄羅斯入侵烏克蘭17/300

BBC專訪 布林肯：堅信烏克蘭可以戰勝俄羅斯

2022/3/5 19:14
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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開歐洲6天訪問，在布魯塞爾與歐盟領導人會面後，接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他堅信烏克蘭可以戰勝俄羅斯。

布林肯指出，這場戰爭不如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）盤算順利，要歸功於烏克蘭人民「不凡的韌性」，烏克蘭部隊的頑強抵抗，持續阻止俄軍在烏國攻城掠地。

他說：「如果莫斯科意圖推翻烏克蘭政府，扶植魁儡政權，4500萬烏克蘭人無論如何都會抵抗。」

布林肯表示，國際社會承諾會竭盡所能幫助烏克蘭，也對「俄國施加極大的壓力，以終止這場由蒲亭選擇開始的戰爭」。

當被問到他是否認為烏克蘭能夠獲勝時，布林肯說：「隨著時間推移，絕對可以。」

他坦言，無法預測戰事將持續多久，但俄國無法征服正在拚命為自己的未來和自由奮戰的4500萬人，也無法對烏克蘭頤指氣使，這就足以充分說明其中的意義了。

布林肯也對於戰況可能升溫感到擔心。他說：「這是我們關心且關注的事情，因為唯一比戰爭更糟糕的事就是，控制在烏克蘭的戰事進一步升溫，甚至外溢到國外。」

他警告，俄軍使用「愈來愈殘忍」的方法對付烏克蘭人民，而這導致重大的人道苦難。

他說：「我們看到俄國攻擊重要基礎設施，斷絕水、電力、暖氣等供應。不幸的是，這些都是蒲亭早就計劃好的，我認為我們可能會目睹更多類似情況。」

在被問到美國是否尋求改變俄國的領導層，以終止這場侵略戰爭時，布林肯表示：「我們不會這樣做，況且不管怎樣，這也不是我們能決定的，俄國人民必須決定自己的領導層。」

他還說：「我要對俄國人民說的是：這場侵略戰究竟會在哪些方面促進你們的利益和需求？」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1110305

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