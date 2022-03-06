烏克蘭需彈藥 美軍火商擬送200萬發子彈支援

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）烏克蘭遭俄羅斯入侵，總統澤倫斯基呼籲外界提供彈藥，美國軍火商AMMO與雷明頓武器公司（Remmington Arms）有意響應，合計將送出200萬發子彈援助烏克蘭。

俄羅斯2月24日全面進攻烏克蘭，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在俄軍進犯之初拒絕撤離提議，他表示：「我需要的是子彈，不是搭便車。」

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，亞利桑那州AMMO公司本週宣布，將無償送出100萬發子彈到烏克蘭。

AMMO執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）告訴Fox 10 Phoenix電視台：「首先，我信仰（美國憲法）第二修正案（Second Amendment，內容保障人民持有火器），也信仰自由和民主。」

在跟其他主管討論後，瓦根哈爾斯把捐贈數量提高到100萬發，價值約70萬美元（新台幣約1970萬元）。瓦根哈爾斯表示目前還在等政府批准運送，但他已備好私人飛機準備出發，目前還不清楚政府是否會同意。

另外，雷明頓武器公司昨天也宣布計劃送彈藥給烏克蘭，推文寫道：「我們聽見澤倫斯基的呼聲。雷明頓將送100萬發彈藥至烏克蘭。」

槍枝問題一直是美國爭論不休的議題。烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，美國槍權支持者即以此加強他們在憲法第二修正案保障人民持有和攜帶武器權的立場，替爭議注入新元素。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110306