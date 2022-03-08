日本發行沖繩回歸50週年紀念幣 正面為首里城

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（中央社東京8日綜合外電報導）為紀念沖繩回歸日本屆滿50週年，日本政府即將發行面額1萬日圓金幣及1000日圓銀幣。兩款紀念幣正面都有首里城正殿圖案，背面則採用沖繩傳統染色技法等設計元素。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩1972年回歸日本後，至今年5月15日將屆滿50週年。

1萬日圓金幣正面除有沖繩象徵古城首里城圖案，還繪有正在跳琉球舞蹈「四竹」的表演者；背面則是以沖繩傳統染色技法為設計元素，並用漢字寫上「沖繩復歸五十年」。

1000日圓銀幣正面除首里城圖案外，還有沖繩縣鳥與縣花；背面設計同1萬日圓金幣。

日本政府預計發行2萬枚紀念金幣，每枚售價15萬3500日圓（約新台幣3萬7000元）；紀念銀幣則將發行5萬枚，售價1萬1700日圓（約新台幣2800元）。

財務大臣鈴木俊一說，沖繩縣民與日本國民的宿願就是沖繩回歸日本，最終作為國家事業得以實現，「這次因應回歸50週年，是發行紀念幣的合適機會」。

紀念金銀幣由獨立行政法造幣局透過郵購方式販售，預計從5月15日當天開始接受約3週的申購。

此外，沖繩時報報導，日本政府今天在內閣會議上正式決定，有關5月15日沖繩回歸紀念儀式，將由中央政府與沖繩縣政府合辦，並在東京及沖繩兩個會場視訊連線舉行。目前已知日皇德仁夫婦也將透過視訊出席。

沖繩擔當大臣西銘恒三郎今天作上述表示。

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相關人士表示，首相岸田文雄預定出席沖繩會場；內閣府指出，雖然出席人士尚未確定，但目前以居住沖繩人士到沖繩會場、駐日大使及國會議員等人士前往東京會場為方向進行協調。

1972年沖繩回歸時，由中央政府舉辦紀念儀式，並在沖繩及東京兩地同時舉行；回歸10週年及20週年時，由中央及地方各自主辦，並在東京及沖繩舉行；回歸30週年及40週年時，由中央及地方合辦，但僅在沖繩舉行儀式。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1110308