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油價飆漲挫航空業復甦動能 旅行成本難壓低

2022/3/9 14:16
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（中央社新加坡8日綜合外電報導）原油價格隨著供應短缺隱憂飆升，全球航空燃油價格也跟著飆漲至14年來新高，在航空旅行剛開始要從COVID-19防疫限制措施中復甦時，成本急遽增加，重重打擊航空業者和旅客。

路透社報導，由於供應趕不上全球需求復甦，加上俄羅斯入侵烏克蘭後，美國宣布禁止俄羅斯石油進口，油價創下2008年來新高。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，全球原油價格基準北海布倫特原油（Brent）價格飆漲26%，來到每桶逾120美元，全球進口商紛紛忙著爭搶俄羅斯原油的替代品。

這場原油爭奪賽也抬高了精煉產品的價格，因為原油供應若緊縮，這些產品勢必會連帶受到影響。新加坡航空燃油價格從2月24日以來大漲近35%，漲幅超越布倫特原油，來到每桶150美元，創下2008年7月以來新高。

歐洲和美國航空燃油價格也出現類似漲幅，使得過去2年飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創的全球航空業者必須將高額成本轉嫁到燃料費和增加的票價上。

而機票漲價可能破壞才因國際鬆綁邊境防疫措施而獲得動力的航空旅遊復甦。

一名新加坡航空燃料貿易商說：「從現在開始，（航空）旅行不會便宜。隨著各國通貨膨脹，大多數的人荷包縮水，可支配收入變少。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110309

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