瓜地馬拉國會祭嚴法 禁止同性婚姻並提高墮胎刑期

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（中央社瓜地馬拉市9日綜合外電報導）瓜地馬拉保守派主導的國會通過一項法案，提高選擇墮胎婦女的刑期，同時禁止同性婚姻以及多元性別教育。

根據這項所謂的生命及家庭保護法（Life and Family Protection Law），自行墮胎或同意他人執行墮胎的婦女，將被判處10年徒刑，是現行3年徒刑的3倍以上。

瓜地馬拉國會在國際婦女節通過的這項法案，將在總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）簽署後生效。

根據新法，未經婦女同意而執行墮胎者最高將被判處50年徒刑。

這項法案也修訂民法，瓜地馬拉民法現在「明定禁止同性婚姻」。新法同時也禁止公開或私下教導性別多元。

左派國會議員菲利克斯（Walter Felix）譴責此法「深具歧視性」，並且搧動仇恨。

菲利克斯說：「人口中很大一部分人的人權遭到侵犯。」

女國會議員耶南德茲（Lucrecia Hernandez）也批評此法「違憲」，還說，這將把人污名化，造成社會「偏執」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110309