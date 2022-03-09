更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

瓜地馬拉國會祭嚴法 禁止同性婚姻並提高墮胎刑期

2022/3/9 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瓜地馬拉市9日綜合外電報導）瓜地馬拉保守派主導的國會通過一項法案，提高選擇墮胎婦女的刑期，同時禁止同性婚姻以及多元性別教育。

根據這項所謂的生命及家庭保護法（Life and Family Protection Law），自行墮胎或同意他人執行墮胎的婦女，將被判處10年徒刑，是現行3年徒刑的3倍以上。

瓜地馬拉國會在國際婦女節通過的這項法案，將在總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）簽署後生效。

根據新法，未經婦女同意而執行墮胎者最高將被判處50年徒刑。

這項法案也修訂民法，瓜地馬拉民法現在「明定禁止同性婚姻」。新法同時也禁止公開或私下教導性別多元。

左派國會議員菲利克斯（Walter Felix）譴責此法「深具歧視性」，並且搧動仇恨。

菲利克斯說：「人口中很大一部分人的人權遭到侵犯。」

女國會議員耶南德茲（Lucrecia Hernandez）也批評此法「違憲」，還說，這將把人污名化，造成社會「偏執」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族