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前奧運獎牌得主 協助80名烏克蘭難民赴德國

2022/3/11 23:43
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（中央社柏林11日綜合外電報導）曾奪得奧運獎牌的舒克莫勒（Paul Schockemoehle）已將80名烏克蘭難民帶到德國，協助他們逃離俄羅斯的侵略。

76歲的舒克莫勒於1976年蒙特婁奧運會獲得馬術團體障礙賽銀牌，並於1984年洛杉磯奧運會獲得銅牌。目前他從事馬匹飼養。

他自掏腰包，讓這些烏克蘭人住宿在德國北部他的種馬場附近的一家飯店。

舒克莫勒告訴「法蘭克福匯報」（FAZ）：「我們從烏克蘭和波蘭邊界接運了80人過來，他們全都是女性和年齡較小的兒童。」

「我們讓他們住進諾伊施塔特-格萊沃（Neustadt-Glewe）一家飯店。」飯店鄰近他的種馬場，馬場在漢堡（Hamburg）以東120公里。

「飯店提供我們特價，但目前是由我買單。」舒克莫勒還支付他們的飲食和交通費用。

這位前歐洲個人和團體賽冠軍表示，他希望能鼓舞其他人幫助烏克蘭難民。

「通常我不會對這種事到處張揚，但我希望別人也會這樣做。」

聯合國今天表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有250萬人逃離烏克蘭，另有200萬人在烏克蘭國內流離失所。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110311

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