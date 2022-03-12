俄國控美國烏克蘭打生物戰 英美斥為荒唐陰謀論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導）俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）聲稱美國和烏克蘭曾研究利用蝙蝠來打生物戰，西方國家今天紛紛指責俄國散布「荒唐」的陰謀論。

在俄羅斯要求下，有15個成員國的聯合國安全理事會召開會議，處理俄方指稱美國在烏克蘭資助生物武器研究的說法。

涅班濟亞說，烏克蘭營運一個由30座實驗室組成的網絡，進行「非常危險的生物實驗」，目的是把「病毒病原體」從蝙蝠傳染到人類身上。

他以俄語說，這類病原體包括鼠疫、炭疽、霍亂及其他致命疾病，但未提供任何證據。他還表示，那些實驗是為了研究如何利用蝨子、跳蚤等寄生蟲來傳播危險疾病。

美國和烏克蘭都否認烏國境內有這種製造生物武器的實驗室。

負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）在會中說，聯合國「不知道烏克蘭有任何生物武器計畫」。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）也說，俄羅斯利用安理會來傳達「一系列荒唐、完全沒有根據且不負責任的陰謀論」。

她說：「讓我以外交方式來表達：他們在胡說八道。指稱烏克蘭有生物武器計畫的說法，半點可信的證據都沒有。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，美國曾協助烏克蘭營運公共衛生設施，用來偵測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疾病，過程明確、公開，為的是確保民眾健康，完全無關生物武器。

她還表示，美國非常擔心俄羅斯要求安理會召開這次會議只是個幌子，目的是在烏克蘭使用自己的化學武器。

她說，俄羅斯誣指他國違反規定的劣跡斑斑，事實上俄國自己才是違規的國家。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110312