日本執政黨代表大會 岸田籲團結打贏參議院大選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本執政黨自民黨今天舉行黨代表大會。黨魁、日本首相岸田文雄表示，日本正面臨烏克蘭局勢、COVID-19疫情等歷史性的變化與課題，須與公明黨團結打贏今夏的參議院選舉。

日本放送協會（NHK）報導，自由民主黨（自民黨）今天在東京一家大飯店舉行第89屆黨代表大會。會議一開始，黨總裁（黨魁）岸田文雄發表演說時嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行徑。

他說：「就在這瞬間，無辜的市民與孩童的寶貴性命被奪走。這次俄羅斯的暴行，不僅是對歐洲，也是對包含亞洲在內的世界秩序與和平的挑戰。」

他表示，日本將加強防衛力（國防力）及美日同盟，也要盡全力促使聯合國進行改革。

岸田強調說：「今年夏天的參議院大選是日本面臨烏克蘭局勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等歷史性大變化需獲得『力量』的一場選戰。面臨諸多國家大課題時，絕對不能將國家委由自民黨及聯合執政的公明黨以外的政黨治理。」

有關今夏參議院選舉，自民黨與公明黨在提名（推薦）候選人一事上有陷入僵局的情形。

岸田今天表示，不論發生何種狀況，為了堅定守護人民的生活，政局一定要安定才行。必須在自民黨及公明黨合作之下打贏參議院選戰，才能穩定執政。

有關修憲的問題，岸田表示，自民黨所提的4項修正案，都是目前一定要處理的課題，將與人民對話，制訂黨的基本方針。

日本正面臨原油、原材料等價格飆漲的難題。岸田說，正積極展開資源外交，促使能源的種類、調度源頭多樣化，實現足以因應危機的強力的能源結構。政府已備妥穩定食材價格的對策，同時，對於正苦於油價等飆漲的中小企業，將提供支援。

有關經濟政策，他說：「因為『安倍經濟學』的實施，日本已來到並非通貨緊縮的狀態。岸田政府將在安倍經濟學的成果之上，促進經濟成長，實現永續發展的日本經濟。

有關自民黨幹部的任期制，岸田去年在自民黨黨魁選舉時的政見是「一任做一年，最多3任」。他表示，今後將針對此事修改黨規，並明載實現修憲的作法。

與自民黨聯合執政的公明黨黨魁山口那津男今天以來賓的身份應邀出席自民黨黨代表大會。山口於本月10日與岸田進行黨魁會談，兩人都同意今夏的參議院選舉，公明黨將與自民黨在推出候選人一事上將做好協商。

山口表示，自民黨與公明黨團結的平台已整合，今後會協商具體的選區的狀況，以期獲得成果。

自民黨代表大會結束後，黨幹事長（秘書長）茂木敏充對媒體表示，這場大會是為了打贏今夏參議院選舉及穩定政權的大會，展現了全黨團結。黨已正式決定將修改黨規，盼以此為催化劑，更進一步進行黨改革，讓民眾看到自民黨進化的一面。

針對自民黨與公明黨的關係，茂木表示，以烏克蘭問題為首，目前日本正處於堪稱國難的狀況，聯合執政的政黨一定要加強合作才行。從上週以來，兩黨就一直在進行各項協商。（編輯：高照芬）1110313