日相批俄侵烏是暴行 籲改革聯合國建國際新秩序

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在國會答詢時，批評俄羅斯入侵烏克蘭是「暴行」，鑒於俄羅斯是聯合國安理會成員，岸田也主張，這顯示有必要建立新的國際秩序框架，聯合國應進行改革。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在參議院預算委員會答詢時說，身為聯合國安理會常任理事國之一的俄羅斯犯下「暴行」，顯示有必要建立新的國際秩序框架。

岸田說，日本向來主張安理會常任理事國應盡可能自制，不要動用否決權；將與法國等對改革有積極態度的國家合作，繼續努力改革安理會與聯合國。

岸田表示，因為烏克蘭的情勢，再次體會到同盟與各國關係的重要性；美日同盟是非常重要的「擴大嚇阻力」，必須透過修正國家安保戰略等3大國防相關文書，思考強化防衛能力，也必須討論美日同盟的嚇阻力與應對能力。

另外，對於俄羅斯攻擊烏克蘭的核電廠，警察廳警備局長櫻澤健一說，現在日本全國的核電廠常駐特別警備隊，配備必要裝備並24小時保持警戒；鑒於烏克蘭情勢，將收集相關情報、做好萬全對應，對核電廠等重要設施徹底實施警戒。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110314