日本東北規模7.3強震 福島核廠渦輪機房火災警報響

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本東北地區16日晚間觀測到規模7.3強震，宮城縣、福島縣觀測到最大震度6強。觀測到震度6弱的福島第一核電廠5號機渦輪機房發生火災警報響起。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間16日晚上11時36分（台灣時間10時36分），日本東北地區觀測到規模7.3強震，震央在福島縣外海，地震深度60公里。

觀測到最大震度6強的地區有宮城縣的登米市與藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市、國見町。觀測到震度6弱的地區是宮城縣中部與福島縣多處。

觀測到震度6弱、位於福島縣雙葉町與大熊町的東京電力公司（東電）福島第一核電廠於16日晚間11時36分舊事務本館火災警報器響起，之後，11時50分左右，5號機的渦輪機機房2樓火災警報響起，東電和消防單位正在調查情況。

觀測到震度6弱、位於福島縣楢葉町與富岡町的東電福島第二核電廠的1號機與3號機貯存用過的燃料池的幫浦停機。

此外，這起強震導致多處停水、停電。東電表示，截至17日凌晨1時半，已知包括東京都在內的1都8縣共有約86萬戶停電。（編輯：陳正健）1110317