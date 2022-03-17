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美國送烏克蘭彈簧刀無人機 「會飛的散彈槍」能俯衝轟炸目標
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替中國人購槍並隱匿買家身分 美海軍上尉被判4年

2022/3/17 09:37
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（中央社佛羅里達州傑克森維爾市16日綜合外電報導）美國海軍上尉楊帆（Fan Yang，音譯）因替一名中國公民購買兩把手槍，卻謊報購槍者是他本人，於去年遭定罪，今天被判處4年徒刑。

現年37歲的楊帆接受過反潛戰訓練，他因替雇用妻子的中國上海微風科技公司董事長葛松濤（Ge Songtao，音譯）購買槍枝，遭佛羅里達州聯邦法院陪審團裁定有罪。

美國聯邦調查局（FBI）佛州傑克森維爾市（Jacksonville）分局特別探員昂克斯（Sherri Onks）在書面聲明中說：「（上尉）楊帆宣誓保護這個國家，卻未通報自己與一家中國國防承包公司的負責人有聯繫，對美國國家安全構成重大風險。」

昂克斯說：「考慮到楊帆擁有最高機密安全許可和現役美國海軍軍官的身分，此一行為更加令人震驚。」

檢方說，中國公民葛松濤的上海微風科技公司2016年雇用了楊帆的妻子，先後給了她超過30萬美元。

檢方表示，楊帆在2017年和2018年為葛松濤購買兩把槍枝，一把是西格紹爾（Sig Sauer）9mm手槍，另一把是葛洛克（Glock）9mm手槍，並隱匿買家身分，謊稱購槍者是他本人。

檢方還說，楊帆在填寫安全許可背景調查問卷時，未披露自己與葛松濤的關係。

楊帆去年11月遭到定罪，罪名是合謀違反美國槍枝法，以及在安全許可背景調查中做出虛假陳述。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110317

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