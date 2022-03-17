美指中國電信公司構成安全威脅 吊銷2牌照

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天以「安全威脅」為由，吊銷中國國營「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司「信通」（ComNet）提供美國電信服務的電信牌照。

聯邦傳播委員會以4比0表決通過撤銷2001年對這兩家公司發出的牌照，這是美國主管機關以國安關切為由禁止中國電信業者進入美國的最新舉動。

美國先前吊銷中國電信集團（China Telecom）與中國聯合通信公司（China Unicom）牌照，而聯邦傳播委員會現在給太平洋網路與信通60天時間切斷服務。

聯邦傳播委員會在聲明中說：「這兩家公司由中國政府持有與控制，引發相當大的國安與執法風險。」聲明還說，北京可能監控或干擾美國通訊。

信通尚未回覆記者詢問，太平洋網路的律師拒絕置評，中國駐美大使館則尚未發表看法。

聯邦傳播委員會表示，太平洋網路與信通是由中國國有企業「中信國際電訊」（CITIC）控制。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110317