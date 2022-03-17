唐獎得主布倫特蘭德：人類應加快減碳腳步

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前挪威總理布倫特蘭德高齡82歲，曾3度當選挪威總理，1986年至1989年第2度擔任總理期間，曾因16位內閣閣員有一半是女性受到國際矚目。中央社記者林育立奧斯陸攝 111年3月17日

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（中央社記者林育立柏林17日專電）當今人類追求永續發展的經濟模式，布倫特蘭德的推動功不可沒。第一屆唐獎得主的她高齡82歲，對地球暖化和社會正義等議題仍充滿熱誠，認為人類應加快減碳的腳步。

布倫特蘭德（Gro Harlem Brundtland）公共衛生領域出身，曾任挪威總理和世界衛生組織（WHO）秘書長。1987年，聯合國在她擔任環境與發展委員會主席期間出版「我們共同的未來」（Our Common Future），影響十分深遠。

這本書又稱「布倫特蘭德報告」，關切環境污染和溫室效應等問題，認為人類的經濟發展不應危及未來世代滿足其需要，書中提出的「永續發展」概念如今已成全人類的共識和願景。

布倫特蘭德在奧斯陸家中接受中央社記者訪問時表示，這一概念剛提出時，世界各國和各領域的領導人反應很慢，不過她在訪問不同學術機構時發現他們都有「我們共同的未來」這本書，可見書中傳遞的訊息已傳開，改變正要開始。

2015年，聯合國通過17項永續發展目標，3個月後，歷史性的巴黎氣候協定終於通過，呼籲將全球平均升溫控制在攝氏2度內，她指出，人類當時對該怎麼做至少已經有共識，正準備一起解決問題。

今年11月，「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開，近200個國家在會中達成逐步淘汰燃煤火力發電和低效率化石燃料補貼的協議。

布倫特蘭德表示，全球的碳排量從巴黎氣候協定到今天持續增加，然而許多國家的碳排已開始在下降；格拉斯哥氣候峰會確實帶來一些進步，但整體來說，人類減碳的進度還是太慢，時間已經不夠了，改變的腳步有必要加快。

布倫特蘭德曾3度當選挪威總理，1986年至1989年第2度擔任總理期間，曾因16位內閣閣員有一半是女性受到國際矚目。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，她尤其關心低收入戶和女性等弱勢者受到的衝擊。

布倫特蘭德說，挪威女權高漲，但許多國家女性地位不高，受疫情的影響比男性大，可見疫情過後弱勢者和女性地位有提高的必要，她相信擁有滿足自己期待家庭的員工更能貢獻社會。

身為第一屆唐獎永續發展獎的得主，布倫特蘭德2014年曾訪台受獎。

布倫特蘭德說，一如挪威頒發的諾貝爾和平獎鼓勵世人，激起熱情，唐獎關注合作、永續發展等當今世界的重要課題，鼓勵走在前面的人。她對當年獲獎感到榮幸，並對發起唐獎的人和一路走來的過程表達祝賀之意。 （編輯：林憬屏）1110317