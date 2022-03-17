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布林肯：美向110多國贈逾5億劑疫苗 未來將加倍

2022/3/17 18:15
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務卿布林肯在法新社今天取得的一份聲明中表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研發成功以來，美國已經向其他國家提供5億多劑疫苗。

布林肯（Antony Blinken）說：「美國現在已向全球110多國及經濟體免費分享5億多劑安全並有效的COVID-19疫苗，唯一目的是拯救生命。」

隨著全球疫情持續肆虐，美方力求將援外疫苗數量增加一倍以上，達到11億劑。

布林肯並指出，自COVID-19疫情在兩年多前爆發以來，美國已向120多個國家提供近200億美元（約新台幣5677億元）的衛生、人道和經濟援助，以應對疫情及其影響。

布林肯列舉美國在巴拉圭、尚比亞、馬拉威和泰國協助推動的疫苗接種計畫為例說明。

他說：「我們還透過投資和援助，擴大COVID-19疫苗在非洲和亞洲的區域生產活動。」

「這項工作極為重要，因為這場疫情還沒有結束。隨著各國對抗Omicron變異病毒同時未來可能還會出現新變異病毒，全球仍有許多人的生命面臨風險。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110317

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