OECD：俄烏戰恐使全球經濟成長減少1個百分點

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天提出報告表示，俄羅斯入侵烏克蘭之戰恐使開戰後頭一年全球經濟成長減少「1個百分點以上」。

OCED報告指出，戰事衝擊「若持續」，將導致俄羅斯陷入深度衰退，並推升全球消費者物價通膨約2.5個百分點。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在記者會上表示：「這場衝突造成的衝擊巨大，而且可能持續到未來。」

OECD表示，衝擊程度「部分取決於戰爭持續的時間」。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭引發的高度不確定性，OECD修改發表例行年度經濟成長預測計畫，轉而發表戰事對經濟衝擊的評估報告。

儘管俄烏合計占全球經濟產值僅約2%，但兩國在原物料、糧食和能源出口的重要性，使得相關衝擊將對外擴散。

根據OECD，歐元區經濟成長可能會減少多達1.4個百分點。

OECD表示，多數央行在面臨這場衝突帶來的不確定性時，應該延續他們危機前的政策。

OECD並警告，倘若俄羅斯和烏克蘭的小麥出口完全中斷，將有貧窮和饑荒大幅攀升的風險，特別是在發展中國家。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110317