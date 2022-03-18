烏克蘭遊客滯留泰國 逾百家庭願提供免費住宿

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烏克蘭駐泰國代辦亞歷山大18日在曼谷舉行記者會，現場連線了人在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）的一位民眾，以影像方式呈現日托米爾被轟炸過後的景象。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月18日

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）烏克蘭駐泰大使館今天舉行記者會，呼籲國際持續提供人道援助給烏克蘭，盼泰國延長滯留在泰烏克蘭人居留的期限，並指出目前已有100多個泰國家庭願意提供短暫住宿給烏克蘭人。

烏克蘭駐泰國代辦亞歷山大（Oleksandr Lysak）今天在曼谷舉行記者會，感謝泰國在聯合國大會投票同意譴責俄羅斯侵略烏克蘭、要求莫斯科無條件撤軍的決議，現場並連線了人在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）的一位民眾，以影像方式呈現日托米爾被轟炸過後的景象。

亞歷山大指出，發生在烏克蘭的事件不是衝突、也不是特別軍事行動，而是戰爭，目前烏克蘭的人道狀況持續惡化，強烈需要各國的人道援助並確保人道物資的運送，他也呼籲各國政府要求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止戰爭、停火和建立人道走廊。

亞歷山大指出，目前有3000多名來旅遊的烏克蘭公民滯留在泰國無法返回烏克蘭，泰國對烏克蘭人來說是一個安全且可以短暫安置的地方，他們收到100多個泰國家庭願意提供免費的住宿給烏克蘭人，他們也希望泰國政府延長這些滯留在泰的烏克蘭公民居留期限。

亞歷山大指出，他們也感謝泰國民間捐贈700萬泰銖給烏克蘭，其中已有500萬送到烏克蘭中央銀行。

亞歷山大表示，他的家人都還在基輔，他每天和家人通話，家人很害怕，他自己也很痛苦焦慮，希望早日可以看到家人。（編輯：高照芬）1110318