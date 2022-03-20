日相訪柬國總理 籲東協國家同調譴責俄羅斯

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本首相岸田文雄今天傍晚從印度抵達柬埔寨，與柬埔寨總理洪森會面。對於俄羅斯侵略烏克蘭，岸田籲東協國家與日美歐同調反對「以武力改變現狀」的作法。

日本經濟新聞報導，岸田昨天出訪先抵達印度後，今天傍晚抵達柬埔寨，在柬埔寨首都金邊與洪森（Hun Sen）會談；柬埔寨今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國。對於俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，東協國家的批判力道弱，岸田盼東協各國能與日美歐同調。

報導說，針對俄羅斯侵略烏克蘭，日美歐拉起包圍俄羅斯的網子，岸田這次出訪目的在於減少這面網子的漏洞。日美歐各自拉攏關係較好的國家、地區一同參與，日本則是扮演拉攏印度、東協的角色。

東協2月26日以加盟國外相的名義發出聲明僅寫道：「對於武力鬥爭深感憂慮」，並未如同7大工業國集團（G7）所使用的「強烈譴責」一詞，也未言及俄羅斯。

報導指出，東協的部分會員國向俄羅斯買武器，聯合國大會做出譴責俄羅斯的決議時，越南和寮國棄權。對俄羅斯發動經濟制裁的國家也只有新加坡，看在日美歐眼中，東協國家批評俄羅斯的力道弱。

泰國是亞太經濟合作會（APEC）的輪值主席國、印尼是20國集團（G20）的輪值主席國，俄羅斯是APEC和G20的會員國，所以泰國、印尼想保持中立。

此外，一般認為，東協國家未明確批評俄羅斯，應該也是受到重視中俄關係的中國的影響。美國總統拜登18日與中國國家主席習近平舉行視訊會議，要求中國不要支援俄羅斯，習近平並未明確表態。

同一天，習近平與柬埔寨總理洪森通電話。中國外交部表示，會談中兩人達成協議，針對烏克蘭局勢，將積極努力堅持平衡與公平性，促進和平解決。

日經報導指出，在岸田造訪柬埔寨前，習近平此舉是刻意要柬埔寨不要向日美歐傾斜。對於俄羅斯侵略烏克蘭，岸田多次表示，這不僅會影響歐洲，也會影響亞洲。

日本的看法是，如果在台灣等地也發生片面改變現狀的情形，將嚴重波及東協國家。亦即，如果對於俄羅斯發動侵略戰爭，國際社會未能團結行動的話，很可能助長中國霸權主義的行動。（編輯：韋樞）1110320