學者：結構決定美中衝突 拜登只能改變程度與形式

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（中央社記者沈朋達台北22日電）近年美中關係急劇惡化，學者吳玉山今天表示，即便川普（Donald Trump）下台，權力轉移的結構仍決定美中衝突，拜登（Joe Biden）能改變的只是衝突的程度與形式。

中央研究院歐美研究所22日舉行「2017-2021年川普政府美中台關係及其影響」演討會，中研院院士吳玉山在會上的主題演講中，作上述表示。

吳玉山在題為「檢視川普主義」的演講中，闡釋美國前總統川普崛起的美國國內經濟發展、重分配等因素，並檢視川普時代的單邊主義外交政策，和權力轉移下的美中衝突。

拜登就任一年多，美中關係並未改善。吳玉山指出，拜登就任美國總統後，可能因他的個性、政策改變衝突的程度和形式，但無法改變因權力轉移結構所決定的美中衝突格局。

他也指出川普和拜登時代中美衝突的不同：在議題上，川普重視經濟甚於戰略，強調傳統產業的重商主義；但拜登則相反，更重視科技競爭優勢。

相較於川普追求「速效」，拜登則將視野放得更遠。而不同於川普為追求「美國第一」不惜和盟友決裂，拜登則更強調和盟友的聯合行動。

國立台灣大學政治系主任張登及則在會中回顧2016至2021年，中國核心國際關係期刊中具代表性作者的文章，分析中國對川普經貿、安全政策的評估。

在經貿方面，張登及指出，中國學者認為經貿已從中美關係的「壓艙石」變成「導火索」。以往經貿可穩定許多雙邊分歧，但這樣的期待隨著貿易戰開打而落空。

中國學界一開始歸因於川普強調經濟優先和「速效」的思維，但後來認知到這背後有美國國內經濟發展不均的深層社會因素。

在安全方面，張登及說中美從「假朋友」變成「真敵手」。中國學界認為，川普任內初期原想藉中國協助處理北韓議題，但最終失敗。之後，被認為針對中國、醞釀許久的印太戰略逐漸成形。

中國學界認為，中美的安全領域已從原本有限的台灣、北韓和伊朗等議題，全方位蔓延到網路和金融科技層面，形成「全域威懾」。

展望未來，張登及發表的會議論文認為，隨中國經濟及軍事力量上升，美中已進入權力轉移的高危階段，美國也被迫強力回應中國的挑戰以在盟友間立威信。

而當前美中的競爭關係比以往蘇聯和美國還廣泛，也更難管控衝突。且兩國內部都面臨經濟社會發展困境，更可能強化雙方衝突的趨勢。（編輯：邱國強）1110322