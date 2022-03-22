越南防疫幼兒園停課 全國私校倒數千家

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過去兩年COVID-19疫情期間，越南許多學齡前兒童常常待在家，也不用上線上課，越南數千家私立幼兒園因而倒閉。圖為在越南賣場遊玩的越南兒童。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月22日

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南過去兩年為了防範疫情，幼兒園常常停課，全國數千家私立幼兒園因而倒閉。業者認為，河內市遭受的衝擊應該最嚴重，已停課近一年，很多業者都在拋售、轉讓設備。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南教育培訓部副部長吳氏明（Ngo Thi Minh）在一場會議上表示，越南有超過500家的私立幼兒園倒閉。如果把小型的幼兒園也算進去，數量將達到數千。

越南過去兩年為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，幼兒園常常停課，這些學齡前兒童在家也沒有線上課可以上。以首都河內市來說，幼兒園的學生自從2021年5月上旬以來就都待在家。

河內市是當前越南全國疫情最嚴重的地方，自去年4月以來迄今，全市共約800萬人口中已有百萬人染疫。至今年3月初，河內市大量幼兒園老闆瀕臨破產邊緣，已經決定出售幼兒園的設備與財產。

報導表示，位於河內市的幼兒園Tomokid是許多父母心中的明星幼兒園，Tomokid原本希望繼續招募股東、開拓財源，但新房東不再給予租金減半的優惠，潛在投資者對注資計畫也意興闌珊，Tomokid只能宣布倒閉。

阮氏清玄（Nguyen Thi Thanh Huyen）手上原本有兩間幼兒園，但已經關了一間。她指出，先前因為付不出薪水給老師，加上課桌椅、設備又老舊，她只能保住其中一間幼兒園。

Happy Time幼兒園經理黃翠姮（Hoang Thuy Hang）說，許多中小型幼兒園的老闆都急於出售或轉讓園內的設備給財力比較雄厚的同業。她表示，選擇讓孩子就讀中小型幼兒園的家長收入往往比較低。

黃翠姮認為，河內市私立幼兒園的老闆與其他省市的同業比起來，應該是身處COVID-19疫情海嘯第一排。

河內市教育培訓局統計顯示，河內市目前有1145家幼兒園，學生數超過52萬人，其中逾15萬名兒童在私立幼兒園就讀，大約占3成。（編輯：黃自強）1110322