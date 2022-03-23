終止烏俄戰爭 烏克蘭盼中國扮演更顯著角色

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長葉爾馬克今天表示，烏克蘭希望中國在終止烏俄戰爭上扮演更「顯著的角色」，並成為烏克蘭未來安全的保證者。

葉爾馬克（Andriy Yermak）也表示，他預期澤倫斯基和中國國家主席習近平「很快」就會對話，但未進一步說明。

中國是世界第二大經濟體，長久來一直在能源、貿易和安全上與俄羅斯締結更緊密的關係，也是烏克蘭最大貿易夥伴。中國一直抵拒西方國家要求它譴責俄國入侵烏克蘭的壓力。

葉爾馬克在英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）舉辦的線上記者會表示：「截至目前，中國一直保持中立，如我先前所說，我們認為中國在終止這場戰爭和建立新全球安全體制上應該扮演更顯著的角色。」

葉爾馬克透過翻譯者表示：「我們也期待中國在這個新安全體制為烏克蘭做出有意義貢獻，並成為這個安全體制架構內的保證者之一。」

「我們給予中國最大的尊敬，並期待它在那個方面扮演主動的角色。」

在俄國入侵烏克蘭前，基輔當局即已表示希望列強提供安全保證，並稱現有的全球安全結構「幾已破碎」。（譯者：陳政一）1110323