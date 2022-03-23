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俄駐印尼大使：蒲亭計劃參加G20峰會

2022/3/23 15:34
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（中央社雅加達23日綜合外電報導）部分成員國要求將俄羅斯踢出20國集團（G20）後，俄羅斯駐印尼大使伏洛比耶瓦今天表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）有意參加今年11月由印尼主辦的G20峰會。

伏洛比耶瓦（Lyudmila Vorobieva）今天在記者會表示：「不只20國集團，許多組織都試圖驅逐俄國…西方的反應完全不成比例。」

參與討論的消息人士告訴路透社，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在20國集團。

由於20國集團中的中國、印度、沙烏地阿拉伯等國或將否決完全排除俄羅斯，部分國家今年可能會跳過20國集團會議。

俄羅斯正面臨西方國家旨在將其孤立於全球經濟之外的國際制裁衝擊，包括被排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外，以及限制其中央銀行交易。

歐洲聯盟（EU）一名消息人士另證實，已針對俄羅斯在20國集團即將登場會議上的地位，做了討論。20國集團目前的輪值主席國為印尼。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110323

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