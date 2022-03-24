挪威媒體：北約秘書長史托騰柏格可能再延任一年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸24日綜合外電報導）挪威TV2電視台和「商業日報」（Dagens Naeringsliv）引述匿名消息來源報導，由於俄烏戰爭爆發，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格很可能將再次延任一年。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）目前任期將於10月1日屆滿，原訂在2022年底接任母國挪威的央行總裁一職。

史托騰柏格今天抵達比利時布魯塞爾出席北約峰會時被問到、他是否將留任現職，他說：「這留給北約30個會員國領導人去決定吧。」

俄羅斯一個月前入侵烏克蘭，引發二戰以來歐洲最大難民危機，也使西方國家從根本上重新思考國防政策。

史托騰柏格原本是位經濟學家，曾擔任挪威工黨（Labour Party）主席，並於2000到2001年、2005到2013年擔任挪威總理，次年轉任北約秘書長；他也曾出任挪威財政部長和能源部長。

挪威政府上個月任命央行副總裁沃頓巴希（Ida Wolden Bache）代理總裁職務9個月，預定年底前由史托騰柏格接任總裁。

挪威財政部昨天卻表示，對於史托騰柏格無法在年底前接下央行總裁一職已有準備，但未透露詳情。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110324