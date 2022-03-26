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北韓試射飛彈 G7外長呼籲放棄武器發展並對話

2022/3/26 00:47
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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）針對北韓試射洲際彈道飛彈，七大工業國集團（G7）與歐盟外長發布聯合聲明，譴責北韓違反聯合國安理會決議，呼籲北韓放棄大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫，並與相關各方展開對話。

北韓於當地時間24日下午從平壤順安機場向東部海域發射洲際彈道飛彈。這是北韓自今年1月起的第12次武力挑釁，也是北韓自2017年11月試射「火星15型」洲際彈道飛彈後，再次進行洲際彈道飛彈試射。

包括加、法、德、義、日、英、美的G7外長今天與歐盟外交和安全政策高級代表發表聯合聲明，譴責北韓試射洲際飛彈行動公然違反聯合國安理會多項決議，這樣的魯莽行動威脅地區與國際和平與安全，為區域國際民用航空與海上航行帶來危險與不可預測的風險，國際社會需要聯合因應，包括聯合國安理會採取進一步措施。

聲明強烈敦促北韓全面遵守安理會相關決議規範的法律義務，也呼籲北韓接受包括美、韓、日在內的有關各方一再提出的對話提議。G7外長與歐盟高級代表也呼籲北韓以完全、可查核和不可逆的方式放棄大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫。

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聲明並表示，北韓悲慘的人道局勢是將資源用於大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫，而不是用於人民福祉的結果。

G7與歐盟外長也呼籲所有國家全面有效地執行聯合國安理會對北韓實施的所有限制性措施，並將因應北韓大規模殺傷性武器擴散風險視為當務之急。外長並表示，隨時準備協助和加強制裁有效執行，G7也致力於與所有相關夥伴一同為實現朝鮮半島和平目標而努力，共同維護國際秩序。（編輯：徐睿承）1110326

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