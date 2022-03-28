墨西哥中部驚傳聚會槍擊案 19人中彈身亡

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（中央社墨西哥市28日綜合外電報導）墨西哥檢方今天發布聲明表示，墨國中部的米卻肯州（Michoacan）拉斯蒂納哈斯鎮（Las Tinajas）昨晚一場歡樂聚會發生槍擊案，共19人中彈身亡。

當局在當地時間晚上10時30分左右接獲報案，得知一處聚會遭到攻擊。

檢察長辦公室說，現場共發現16男3女共19具無生命跡象的遺體，他們身上都有槍傷，另有多人受傷，已被送往醫院治療。

當局未提供槍擊案發生原因。

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米卻肯州和鄰近的瓜納華托州（Guanajuato）因敵對幫派搶地盤，成為墨西哥暴力最猖獗的兩州。這些幫派涉入毒品販運和其他非法活動，像是交易竊來的燃料等。

墨西哥政府曾在2006年出動聯邦部隊，發起爭議頻傳的反毒行動，此後國家卻深陷販毒集團相關的暴力事件中。根據官方數據，自當時起累計已發生逾34萬起謀殺案，且多半跟罪犯互鬥有關。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110328