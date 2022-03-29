總統大選前切割 巴西教育部長請辭

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）為避免影響總統大選選情，巴西教育部長黎貝洛（Milton Ribeiro）今天宣布辭職。黎貝洛因涉嫌在分配教育部資金時偏袒牧師，成為聯邦警察和聯邦最高法院調查的對象。

今年巴西總統大選，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將競選連任。面對媒體指控，黎貝洛被邀請到參議院澄清有關事件後，決定讓波索納洛免去他的職務，避免他的行為和聯邦政府的行為混為一談。

黎貝洛在辭職信中說，在證明自己的清白後，將重返教育部，「幫助巴西和波索納洛踏上艱難但勝利的旅程。」

黎貝洛在將遞交給波索納洛的辭職信中指出，自從媒體報導他「參與教育部內部對牧師的偏袒機制後，他的生活就發生巨大轉變」，但他「不會道別，只會說不久再見。」

根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）取得的錄音和「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）報導內容，黎貝洛涉嫌參與一項有利於牧師的機制。

在錄音對話中，黎貝洛說他收到「波索納洛的特別請求」，釋出教育部資金給2名沒有在聯邦政府任職的福音派牧師指定的縣市政府。

根據巴西媒體，這2名宗教人士一直擔任教育部的說客，向縣市政府收賄，以釋出聯邦資金用於托兒所和學校的工程，以及購買技術設備。

去年，為避免議會修正案大幅削減開支，聯邦政府阻止各部會和國家機構的巴西幣92億元（約新台幣556億元）開支，這些開支主要影響教育。

上週，黎貝洛向媒體否認他偏袒牧師，還說波索納洛沒有要求優待任何人。（編輯：馮昭）1110329