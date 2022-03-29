美國欲提升北約戰力 派6架咆哮者電戰機至德國

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部今天表示將派出6架美國海軍EA-18G「咆哮者」電子作戰機到德國，以強化北大西洋公約組織（NATO）戰力。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，EA-18G「咆哮者」電戰機「不會被部署用於對付在烏克蘭境內的俄羅斯部隊」。

「這些電戰機的部署，完全符合我們對於強化北約東翼沿線嚇阻力和防禦力所做的努力。」

柯比表示，這批電戰機從美國華盛頓州的惠德貝島海軍航空站（Naval Air Station Whidbey Island）出發，預計今天抵達德國史班達勒姆（Spangdahlem）空軍基地。

他表示，EA-18G「咆哮者」電戰機是F/A-18「大黃蜂」戰機的改良版，專門進行電子作戰，使用感應器來迷惑敵方雷達與空防系統。

柯比表示，將有240名海軍隨這批電戰機一起前往德國。

在今天公布的預算案中，美國白宮公布斥資69億美元來協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並為北約成員國提供支持。

美國在俄羅斯入侵烏克蘭後加強對烏國的援助，包括提供安全協助與人道援助。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）促請北約國家將更多武器送到烏克蘭，包括先進的戰機、飛彈防禦系統、戰車、裝甲車及反艦飛彈。

目前為止，美國已排除將飛機或其他大型武器系統送往烏克蘭。

美國總統拜登擔心核子對峙風險，曾示警美國任何直接捲入烏克蘭的衝突恐引發「第三次世界大戰」。他下令限制美國介入的程度，以避免衝突升高。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110329