疫情期間限制移民自墨西哥入境禁令 傳美將撤銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）知情的美國官員告訴路透社，美國衛生官員打算在5月23日前結束與疫情相關的驅逐政策，該政策實質上關閉了墨西哥邊界的難民庇護系統；但此位官員也說，這項決定尚未定案。

這位官員表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的通知草案指出，之前為了保護美國公民免受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）侵害所實施的「第42卷」（Title 42）命令已不再需要。結束日期定在5月23日，是為了給邊境管理部門時間做好準備。

另一位美國官員告訴路透社，美國疾病管制暨預防中心最早將於明天宣布取消這一命令，並將生效日期推遲1個月或更長時間。由於涉及內部計畫的討論，兩位官員都要求不具名。

民主黨、醫療專家和聯合國敦促美國停止「第42卷」命令，但共和黨表示，這會鼓勵更多非法移民入境，而目前非法越境的移民人數已打破了歷史紀錄。

這項禁令是2020年3月川普執政期間為遏止疫情在擁擠的邊境設施擴散而實施，此後就有超過百萬偷渡者在邊境被捕後迅速被驅逐到墨西哥或其他國家，他們通常在被捕後數小時就遭驅逐，沒機會在美國尋求庇護。

2021年1月上任的拜登今天表示，他的政府將在「近期內」就該政策做出決定。

發布這項命令的美國疾病管制暨預防中心發言人說，疾管中心為期60天的標準審查即將定案，本週稍晚將發布更多資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110331