美國亞馬遜首例 紐約市倉儲員工投票組成工會

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（中央社紐約1日綜合外電報導）全球電商業巨擘亞馬遜（Amazon）在美國紐約市的倉儲員工，今天投票成立這家美國第2大民間企業內部首個工會。這是勞權人士將草根權利伸張推展到新產業最近一波勝利的新一例。

根據美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board）發布的計票結果，亞馬遜在史塔登島（Staten Island）區的物流中心（即所謂JFK8倉儲）員工，以2654票對2131票同意成立亞馬遜工會（Amazon Labor Union），贊成票比例約55%。

路透社報導，這個結果代表美國勞工組織的一項勝利，也是勞權人士立下的一個里程碑。這類人士多年來認為，亞馬遜的勞動措施對員工構成威脅。

投票結果出爐後，全身穿著亞馬遜工會代表色紅色的工會發起人之一史莫爾斯（Christian Smalls）舉起勝利之臂，其他工會成員也開香檳慶祝。

亞馬遜則發聲明表示：「我們對於史塔登島的投票結果感到失望。因為我們相信，員工與公司建立直接關係，對我們的員工最有利。」

亞馬遜還說，它正在評估一些因應選項，包括提起異議，理由是員工受到美國全國勞工關係局的不當影響。

不過，就算投票結果最後未受任何異議影響，以及美國全國勞工關係局認證這個工會能代表員工，工會談判人員仍須與亞馬遜協商，以爭取到希望獲得的更好待遇和工作條件。

在JFK8工作2年多的包裹分類員桑多（Geebah Sando）投下贊成票，而這個結果令他感到興奮。他表示：「有了工會，我們團結在一起。」他也說，工會有助員工爭取更好的酬勞、休息時間和放假日。

亞馬遜由現已是億萬富豪的貝佐斯（Jeff Bezos）於1994年創立，起初只是一家小型網路書店，到了2021年中已成長為在美國有逼近100萬員工的龐大企業，如今市值約高達1.7兆美元（約新台幣49兆元）。

至於美國最大民間企業、在美國有近160萬員工的連鎖量販店沃爾瑪（Walmart），則還沒有工會組織。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、人力短缺、「黑命關天」（Black Lives Matter）運動和其他社會及經濟因素影響，全美各地近年有越來越多備受關注的組織工會行動。

根據統計，2021年全美受薪勞工僅10.3%加入工會，比例是1983年的一半。而包括亞馬遜和連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）等民間企業的美國員工，去年加入工會比例更只有6.1%。

不過，今年1、2月美國工會組織投票件數，已由去年同期的103件增至149件。以下是亞馬遜以外近期幾件重要案例：

●星巴克

有10家美國門市的員工，近幾個月投票通過加入「服務業雇員國際工會」（Service Employees International Unio）分支組織「聯合勞工」（Workers United）；另有至少170家門市的員工已發起加入工會運動。

●紐約時報

約600名美國「紐約時報」（New York Times）的設計師、軟體工程師、資料分析師和其他科技類員工，3月投票加入「紐約新聞工會」（NewsGuild of New York）。這使得美國誕生擁有協商權的最大科技勞工工會。

●Google光纖

網路搜尋巨擘谷歌（Google）的母公司Alphabet，位於美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）的高速網路服務子公司Google光纖（Google Fiber），旗下承包人員上週投票通過組織工會。儘管這只涉及10名勞工，卻是Alphabet員工工會（Alphabet Workers Union）當中首個擁有協商權的團體。

Alphabet員工工會表示，它一年多前成立至今已有800名會員，但這些人並沒有聯合協商權。

●大麻產業

隨著美國大麻種植者和大麻販賣處增加，組織工會的風氣也愈盛。美國食品與商業工人聯合工會（United Food and Commercial Workers）去年6月便成功與大麻實驗室索諾瑪實驗室（Sonoma Lab Works）及大麻製造商CannaCraft Manufacturing達成協議，讓它們在加州的員工可以加入工會。

美國食品與商業工人聯合工會表示，如今它已成為美國最大的大麻勞工工會，擁有1萬多名會員。

●矽谷

群眾募資平台Kickstarter員工在2020年投票，通過加入工會，成為美國主要科技企業首例。不過，定位資料新創企業Mapbox的員工去年8月也試圖組織工會，卻並未成功。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110402