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匈牙利大選結果出爐 總理奧班贏得第4個任期

2022/4/4 05:45（4/4 10:15 更新）
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匈牙利民族主義派總理奧班（右1）3日宣布在全國大選中贏得第四個任期。（圖取自facebook.com/orbanviktor）
匈牙利民族主義派總理奧班（右1）3日宣布在全國大選中贏得第四個任期。（圖取自facebook.com/orbanviktor）
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（中央社布達佩斯3日綜合外電報導）匈牙利民族主義派總理奧班今天宣布在全國大選中贏得第四個任期。官方數據顯示，他的右翼政黨青年民主黨（Fidesz）已取得明顯領先優勢。

奧班（Viktor Orban）告訴台下歡欣鼓舞的支持者：「我們贏得了一場偉大勝利！這場勝利如此偉大，也許就連月球上都可以看到，當然布魯塞爾也會看到這個結果。」

現年58歲的奧班原本就是歐洲聯盟（EU）在位時間最長的國家領袖。本次大選中他面臨6個反對黨的聯合挑戰，他們決意中止青年民主黨連續12年執政期間推行的「非自由主義」（illiberal）革命。

法新社報導，目前全國超過3/4選票已完成開票，青年民主黨的支持率為54%，而反對黨聯盟的支持率僅有33%，執政黨的領先優勢已無庸置疑。

本次大選的投票率高達68.69%，與2018年上屆大選相近。（譯者：施施）1110404

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