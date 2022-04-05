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美3月中成功試射極音速飛彈 低調避免刺激俄國

2022/4/5 12:23
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國防官員透露，美國3月中成功測試一枚極音速飛彈，但因總統拜登因烏克蘭局勢訪歐，為避免進一步升溫與俄羅斯的緊張，才秘而不宣2週。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情官員指出，這次成功試射是一架B-52轟炸機於美國西岸發射一枚進氣式極音速概念武器（HAWC）。當時助推發動機將飛彈加速到高速，由進氣式超燃沖壓發動機點燃並以5馬赫以上的極音速推進。

這是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司版的HAWC首度成功試射；由雷神（Raytheon）和諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）合作研發的HAWC去年9月已成功試射過。

官員不願透露太多細節，只說飛彈飛行高度超過6萬5000英尺（約1萬9800公尺）、距離超過480公里。CNN稱若以時速6000公里看，480公里應飛不到5分鐘。

五角大廈轄下的國防先進研究計畫局（DARPA）發布新聞稿指出，3月中的試射達成全部設定目標，包含飛彈的整合、成功脫離發射架、助推點火及巡航，但新聞稿同樣未給具體飛彈速度、飛行距離等細節，只說速度高於5馬赫。

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在中國成功試射、俄國甚至已用於實戰後，美國在極音速武器領域急起直追。拜登政府在2023會計年度國防預算裡編列72億美元供包含極音速飛彈在內的長程火力項目；國會稽核處（GAO）去年一份報告也指出，與極音速武器研發有關的項目多達70個，料從2015到2024年將耗資近150億美元。

在這次3月中試射成功前，美國空軍去年7、8月兩度試射由洛克希德馬丁的HAWC，皆以失敗告終。（譯者：陳亦偉）1110405

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