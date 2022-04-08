前巴西總統魯拉發言惹議 改口稱反墮胎

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）2022年巴西總統大選，可能成為工黨候選人的前總統魯拉昨天接受媒體訪問說墮胎是公共衛生議題，不分貧富都有權利，引發爭議後今天表示反對墮胎，重申這應作為公衛議題討論。

魯拉（Luís Inácio Lula da Silva）昨天受訪時表示，因為墮胎被禁，貧困的婦女因墮胎而死，富人卻能選擇在歐洲城市墮胎，而墮胎應該是每個人都有權利的公共衛生議題。

在巴西，墮胎只有三種情況合法：危及母體、胎兒腦畸形、性侵後懷孕（但需通過司法），其他情況都屬非法墮胎。

巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）政治評論家薩迪（Andréia Sadi）表示，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）競選連任的團隊準備用魯拉這些被認為具爭議性的說話內容作為競選材料，尤其是魯拉說贊成墮胎。

波索納洛競選團隊的策略是在工黨（PT）和魯拉身上貼上標籤，也就是如果魯拉當選，他將支持巴西社會還沒有共識並遭保守派選民排斥、涉及風俗原則的「習慣法議題」，例如墮胎合法化。

薩迪引述波索納洛政府一位部長以諷刺的口吻、用拿破崙的話來總結魯拉最近幾天的發言：「當你的對手正在犯錯時，不要打斷他。」

巴西是天主教國家，墮胎這個議題幾乎是一種禁忌。

魯拉今天表示，他昨天受訪時沒說的是他反對墮胎。

魯拉除了主張將墮胎自由化作為公共衛生議題討論，還說拉丁美洲的中產階級愛現和奢華的行為，在歐洲基本見不到。

魯拉建議人們與其在首都巴西利亞示威抗議，不如找上國會議員的家，當面向他們表達民意，要求議員在國會的工作更有表現。

魯拉這些即興之語都讓盟友感到意外，認為他言詞不當，具有讓魯拉在中間派和保守派選民（包括宗教人士）中被貶抑的爆炸性潛力。

根據工黨人士的說法，魯拉習慣集中決策，也傾向於即興發言，並且沒提前與盟友溝通他將在採訪、辯論和演講中談及的爭議性議題。這一點可能影響競選團隊在媒體的攻防中，即時反擊網友對魯拉言論的「曲解」。

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為了避免魯拉再次失言影響形象，被對手在選舉中利用，工黨人士要求魯拉儘快敲定競選團隊，授權團隊發言與執行溝通策略，將可能對競選造成壓力的辯論和話題交給其他人處理。

魯拉和可能的副手奧克明（Geraldo Alckmin）競選活動的協調員之一夏利塔（Gabriel Chalita）昨天在環球新聞（Globonews）節目「焦點」（Em Foco）中表示，如果競選團隊低估涉及風俗原則的「習慣法議題」，可能會在選舉中失去勝算。（編輯：郭中翰）1110408