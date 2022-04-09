越南宣布恢復國際旅遊 駐外單位反映簽證難辦

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越南雖然3月15日全面恢復國際旅遊，但辦理簽證困難重重，越南駐外單位呼籲應該進一步調整，以符合實際需要，才能有效帶動觀光。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年4月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）越南宣布全面恢復國際旅遊，不過多個越南駐外單位在一場旅遊促進會反映，不少旅客表示辦理簽證困難重重，仍不夠方便，呼籲應進一步調整相關政策，才能切合實際旅行需要。

越南宣布3月15日全面恢復國際旅遊，胡志明市旅遊局8日啟動名為「胡志明市歡迎您」的旅遊促進會，活動為期6個月，推出優惠政策與產品攬客，盼刺激COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫後旅遊復甦。

多家旅行社和數名越南駐外代表機構官員出席「胡志明市歡迎您」啟動儀式，即使越南宣布簽證政策恢復至COVID-19疫情前，但多名駐外官員反映，旅客實際辦理簽證時仍不夠方便。

越南駐科威特大使吳全勝（Ngo Toan Thang）表示，目前以旅遊為目的入境越南外國旅客委託旅行社辦理手續，但包括科威特在內的部分外國旅客是想自由行；簽證政策應有適當的改變，以符合實際需要。

越南駐斯洛伐克大使阮俊（Nguyen Tuan）指出，很多旅客申請簽證時遇到各種困難，像是委託旅行社辦理手續要先提出旅遊方案和行程。

阮俊說，希望旅行社、各越南大使館與出入境管理局之間能有協調機制，以利國際旅客順利申請簽證；此外，很多旅客入境越南不只是為了旅遊，而是想尋找做生意的機會等。

胡志明市旅遊局局長阮氏映花（Nguyen Thi Anh Hoa）重申越南官方的入境防疫規定，以國際旅客而言，空路旅客僅須取得陰性篩檢證明，若是PCR篩檢須在離境前72小時，若是抗原快篩則須在離境前24小時內進行。

她說，以陸路、水路、鐵路等其他途徑入境越南的旅客也必須與空路入境旅客一樣進行檢測，但若無法取得陰性篩檢證明，必須在入境後的24小時內快篩。

胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）表示，觀光是胡志明市的重要經濟活動之一，在疫情之前，旅遊業對胡志明市國內生產毛額（GDP）的貢獻約10%，前往胡志明市的國際旅客人次占全國的5成。

他強調，全面恢復旅遊活動及迎接觀光客回來，尤其是國際觀光客，不僅是旅遊業的重要任務之一，也受到當地政府重視。（編輯：陳惠珍）1110409