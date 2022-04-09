阿根廷進口玻利維亞天然氣 兩國共同提升鋰礦技術

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯9日專電）玻利維亞總統阿爾斯日前造訪阿根廷，7日與阿根廷總統費南德茲達成共識，持續供應阿根廷天然氣，這項天然氣合約可使阿根廷冬季供暖無虞。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）表示，玻利維亞延續現行天然氣合約，供應阿根廷1400萬立方米產量天然氣，玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）強調若玻國天然氣增產，阿根廷將可享有優先保障使用。

此項天然氣合約可減緩阿根廷2022年冬季5月至9月暖氣高峰使用期時，對於液態燃料的仰賴。

阿根廷主要仰賴石油與天然氣作為能源及發電來源，阿根廷infobae報指出，俄烏戰爭後影響國際液態天然氣價格，加劇能源成本負擔，3月份經濟學人雜誌評阿根廷為頁岩能源大國，但缺乏開採頁岩氣的基礎技術，使得阿根廷國內能源問題受挑戰。

阿根廷與玻利維亞政府另外簽署「蒸發岩資源和鋰礦整合合作備忘錄」，強調透過科學交流和技術知識，培訓和優化人力資源以及促進技術提升，實現合作專案，發展鋰礦價值鏈的重要性。

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泰蘭社（télam）報導中提到，阿根廷、玻利維亞和智利，廣闊的鹽灘構成了所謂的「鋰三角」，其中包含世界上最大鋰礦儲量，阿根廷科學和技術部長菲繆斯（Daniel Filmus）說，因此雙方政府合作是為創造鋰礦更大的附加價值，不只成為工業材料的出口國而已。

阿根廷能源公司Y-TEC（YPF TECNOLOGÍA）自2020年開始與玻國能源部合作，致力於鋰礦科學研發和技術系統合作，目標在地生產鋰電池和電池組，並不排除研發電動汽車的可能性。（編輯：高照芬）1110409