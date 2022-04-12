日本育兒機構誤把水仙當韭菜 釀12兒童食物中毒

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本京都市一所育兒支援設施供餐時，把有毒水仙類植物誤認為韭菜做成餐點，提供給托育幼兒和職員等77人食用，結果造成12名4到6歲兒童出現嘔吐、發燒等食物中毒症狀。

日本朝日放送電視台（ABC）報導，本月7日這所育兒支援設施通報京都市保健所，表示有兒童在吃下餐點後開始嘔吐。

保健所表示，這所設施提供的午餐中有一道「醬油醃漬韭菜」，吃下這道菜的兒童、職員等共77人，其中12名4到6歲的兒童出現嘔吐、發燒等症狀。

保健所調查剩菜後發現，「醬油醃漬韭菜」使用的食材並非韭菜，而是水仙類植物。水仙類雖然葉子狀似韭菜，球根像洋蔥，但所有的部位都含有毒性。

保健所從兒童症狀與供餐狀況研判，是因育兒支援設施的供餐造成食物中毒；截至本月11日，12名出現症狀的兒童都已恢復。

這所育兒支援設施供稱，被誤用的水仙類植物是在設施內自行種植，多年前職員的友人稱是韭菜而贈送給設施，過去有其他成人吃過，但沒有出現異常。

報導指出，把水仙誤認為韭菜的食物中毒，2012年起日本全境共有62件，京都市內曾在2018年也發生過一次，厚生勞動省呼籲民眾應多加注意。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1110412