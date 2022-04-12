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假借外交掩護從事間諜活動 法國驅逐6俄羅斯人

2022/4/12 14:08
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國外交部今天表示，法國情報單位發現有人在境內從事秘密行動後，已將6名涉嫌假借外交活動掩護進行間諜工作的俄羅斯人驅逐出境。

法國外交部在聲明中說：「6名俄羅斯特務在外交活動掩護下執行任務，違背我國國家利益，因此被列為不受歡迎者。」

聲明表示，法國國內情報總局（DGSI）經過長期調查，本月10日揭露「俄羅斯情報人員在我國領土從事秘密行動」。

聲明並未詳細說明俄方任務的細節。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推文中表示，法國國內情報總局「對一個有損我國利益的俄羅斯特工網絡造成阻礙」。

他說，法國國內情報總局執行了一次「優異的反間諜任務」，並稱這個組織「暗中保護我們最根本利益」。

在此之前，法國於4月4日表示，莫斯科入侵烏克蘭後，法國驅逐了35名俄羅斯外交官，作為歐洲聯合行動一環。

他們當時將那些外交官形容為「駐紮在法國、具有外交身分的俄羅斯人，而他們的行動有違我國安全利益」。

法國外交部告訴法新社，最近被驅逐的這6人，不在先前宣布要驅逐的35人名單中。

許多歐洲國家相繼驅逐俄羅斯外交人員，尤其是在烏克蘭首都基輔附近的布查鎮（Bucha）遭遇屠殺事件之後。烏克蘭軍隊在布查鎮發現亂葬崗，許多遺體甚至直接被棄置於街上，讓所有歐洲國家感到憤怒。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110412

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