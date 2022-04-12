英擴大輝瑞COVID-19口服藥臨床試驗 受試者上萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國衛生部今天表示，將把輝瑞（Pfizer）COVID-19口服藥加入一項全國試驗中，並擴大使用對象，受試者達到上萬人，以評估如何在英國高度接種人口中最有效地使用該藥物。

路透社報導，輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid藥品包裝中有兩種錠劑：PF-07321332及抗愛滋病毒藥物利托那韋（ritonavir），英國2月開始提供給免疫系統脆弱的數千名民眾服用。

Paxlovid現在納入在英格蘭進行的Panoramic全國研究中，這項研究旨在向更多病患提供抗病毒藥物，並且蒐集這些藥物應該如何在已接種成人當中得到最有效使用的數據。

在給予高風險人口服用Paxlovid 5天的臨床試驗中，可看到該療法降低死亡或住院的相對風險將近90%。目前專家建議在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）初期服用Paxlovid，不過上個月此療法也被納入另一個針對住院病患的試驗中。

英國目前累計17萬人染疫病歿，首相強生（Boris Johnson）表示口服抗病毒藥物是他推動學習與病毒共存計畫的一部分，他並說口服藥可以降低接種疫苗效果不太大的民眾死亡率，例如接受免疫抑制劑治療的人。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）在聲明中表示：「在我們學習與COVID-19共存的同時，英國持續率先使用最新的療法，已經拯救國家中許多最脆弱病患的性命。」

Panoramic研究開放給50歲以上成人或18至49歲之間、存在潛在健康問題的高風險人口參與。

英國衛生部表示，已有2萬人參加Panoramic研究，產生有關默沙東口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的數據，還有1萬7500人將加入試驗服用Paxlovid。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110412