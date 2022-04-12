紐約布魯克林地鐵站至少5人中彈 還發現爆裂物

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（中央社紐約12日綜合外電報導）路透社報導，美國媒體引述消防局消息人士指出，紐約市一處地鐵站今天上午有多人中彈，還發現爆裂裝置。美國有線電視新聞網（CNN）指有13人受傷，其中至少5人為槍傷。

美聯社則引述紐約市消防局（New York City Fire Department）發言人報導，發生事件的地鐵站為布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的36街車站（36th Street），消防人員獲報車站冒煙，抵達現場後，發現多人中彈和未引爆的裝置。

根據聽過調查簡報的執法單位消息人士，初步資訊指向一名穿著建築工人服裝的犯嫌。

現場照片顯示，有乘客流血躺在車站地板上，旁邊有一些人在照料。

目前尚無進一步細節。紐約市警方則說，他們接獲通報有人因槍擊或爆炸而受傷。

該車站在晨間通勤時段延遲列車服務。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110412