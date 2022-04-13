更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐洲安全暨合作組織：俄軍在烏違反國際人道法

2022/4/13 22:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納13日綜合外電報導）世界最大安全組織歐洲安全暨合作組織（OSCE）的報告指控，俄羅斯在烏克蘭有「違反國際人道法的明確模式」。

根據歐洲安全暨合作組織的報告，如果俄國2月24日入侵烏克蘭後有遵守其國際義務，「遭殺害或受傷的平民數量勢必會少更多」。

在歐洲安全暨合作組織常設理事會會議發表、長達110頁的報告指出，俄軍破壞和摧毀烏克蘭民宅、醫院、學校、自來水廠和其他基礎設施。

這份報告還包含在地非政府組織（NGO）的資料，負責撰寫報告的3位專家表示，由於他們團隊的時間表和調查範圍有限，不可能查明俄軍犯下的戰爭罪行。

報告指出：「不過，專家任務團發現俄軍進行敵對行動時，違反國際人道法的明確模式。」在烏克蘭3月3日提出要求下，歐洲安全暨合作組織組成這支專家任務團。

這份報告涵蓋的時間從2月24日到4月1日，也就是俄軍從布查鎮（Bucha）和烏克蘭北部其他城鎮撤退，平民陳屍街頭照片曝光前。

但報告指出，「證據指向俄軍犯下重大戰爭罪行和違反人道罪」，並呼籲展開國際調查。

報告作者表示，記錄到的其他「暴力行為」，像是鎖定目標殺害、強迫失蹤或綁架平民，「可能」符合犯下違反人道罪。

這份報告也認定，俄烏衝突對女性、孩童、長者和殘障人士「已經造成且持續造成尤其負面影響」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110413

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載