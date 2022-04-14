紐約地鐵槍擊案凶嫌落網 面臨聯邦恐攻罪名

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國紐約市地鐵爆發重大槍擊案，經過一天緝凶後，警方今天逮捕羈押62歲嫌疑人詹姆斯（Frank James），他涉嫌槍擊10人，面臨聯邦恐怖攻擊罪名。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，詹姆斯涉嫌在列車駛入紐約市布魯克林區地鐵站時引爆2枚煙霧彈後對通勤乘客開火，有10人中槍。警方今天在曼哈頓（Manhattan）街頭將他攔下逮捕。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會上表示：「我的紐約市民同胞：我們逮到他了。」

紐約市警方根據線報採取行動將這名凶嫌逮捕到案。紐約市警察局（NYPD）局長修耶爾（Keechant Sewell）補充說：「他無處可逃。」

美國聯邦地方檢察官皮斯（Breon Peace）宣布詹姆斯起訴罪名時表示，詹姆斯可能因觸犯「對大眾運輸系統發動恐怖攻擊和其他暴力攻擊」的聯邦禁令，而面臨無期徒刑指控。

聯邦調查局（FBI）紐約辦事處助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）也認為這次槍擊案具有「對大眾運輸發動恐攻」的特徵。

昨天發生的紐約市地鐵槍擊事件沒有人死亡，但另有13人因倉皇逃離車站，或吸入煙霧而受傷，凶嫌的犯案動機目前仍不明。

據紐約市警察局總探長艾西格（James Essig），詹姆斯於1992至1998年期間，曾因犯罪在紐約遭逮捕9次，包括持有盜竊工具和犯罪性行為等，他也曾在鄰近的新澤西州附近因非法侵入、盜竊和擾亂治安等行為遭逮捕3次。

警方在紐約地鐵攻擊案現場發現1把葛洛克17（Glock 17）9毫米手槍、額外3個彈匣和1把斧頭，以及詹姆斯的信用卡和他租來的廂型車鑰匙；警方表示他在俄亥俄州合法買下這把手槍。

詹姆斯曾數次在YouTube上傳自己冗長、甚至時而激進的政治發言影片，還批評紐約市長。YouTube在攻擊案發生後以違反其社群規範為由，已將詹姆斯的頁面下架。

在訴狀援引的其中一支影片中，詹姆斯向市長亞當斯表達自己對紐約地鐵系統的不滿：「老兄，你在做啥？這種無家可歸的情況是怎麼一回事？」詹姆斯還說，他搭上的每一節車廂都擠滿了遊民，「這真是糟透了，我連站都沒辦法站」。

他明天將在布魯克林一間法院受審。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110414