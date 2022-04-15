歐銀維持利率不變 打擊歐元貶至近2年低點

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（中央社紐約14日綜合外電報導）歐洲央行（ECB）在面對通貨膨脹飆漲下何時升息的態度仍模棱兩可，歐元匯率今天走貶至近2年來最低。

法新社報導，歐元走軟幫助推升歐股，華爾街股市則因投資人憂心美國貨幣政策緊縮而恢復跌勢。

烏克蘭戰爭為歐元區經濟蒙上陰影之際，儘管歐元區通膨創歷史新高，但歐銀不為所動，仍維持其刺激計畫和利率不變。

自俄烏爆發戰爭以來，歐銀25名成員的理事會第2次開會時決議，維持「應該」在第3季結束購債刺激方案的規劃。

升息將在刺激計畫結束「一段時間」後執行，任何調升都「將是漸進的」。

這項決策讓歐銀與多國央行步調不一致更加明顯。英國央行（BoE）、美國聯準會（Fed）和加拿大央行（BoC）為因應高通膨已相繼首度調高利率。

歐銀這項決策打擊歐元，自2020年5月以來首度貶破1.08美元，一度達1歐元兌1.0758美元。

英國盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示，歐銀「在今天決策會議維持利率不變後，儘管歐元區經濟面臨風險，仍未顯現要升息的徵兆」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110415