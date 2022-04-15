長程輪擱淺美國東岸 救援團隊盼滿月漲潮助脫困

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（中央社巴沙迪納14日綜合外電報導）長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）3月13日晚間在美國維吉尼亞州切薩皮克灣擱淺至今，救援團隊希望藉由本週末滿月引發漲潮，幫助這艘龐然大物脫困。

長程輪船身長約335公尺，能載運近1萬2000個貨櫃，是在繁忙的切薩皮克（Chesapeake）水域航行的眾多船隻之一。切薩皮克是一個巨大的河口，兩岸為巴爾的摩市（Baltimore）和維吉尼亞港（Port of Virginia），在美國東岸最重要港口中分別排名第2和第3。

法新社報導，美國海岸防衛隊3個多星期來在拖船和挖泥船協助下持續努力試著移動長程輪，但至今仍徒勞無功。

近幾天來，吊車包圍著長程輪，努力將船上的貨櫃盡可能卸載，以減輕船隻重量。

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海岸防衛隊指出，救援團隊從4月9日開始卸載貨櫃，截至今天早晨，預定卸載的約500個貨櫃中已有233個完成卸載，但在重新嘗試讓長程輪上浮前還需要移除更多貨櫃才行。海岸防衛隊補充表示，長程輪擱淺當下，船上有將近5000個貨櫃。

海岸防衛隊在電子郵件聲明中表示，由海岸防衛隊率領的救援團隊將在下週初再度嘗試讓長程輪獲得自由；屆時團隊可望借助週末滿月引發的漲潮來執行解救任務。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110415