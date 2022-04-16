黃金週長假恐催化疫情擴大 日本政府繃緊神經

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（中央社東京16日綜合外電報導）就在日本一年一度黃金週長假即將來臨前，日本政府面對沖繩縣疫情升溫可能延燒全境繃緊神經，另一方面擔憂輿論風向，也亟欲避免採取對經濟社會活動踩煞車的防疫措施。

「西日本新聞」報導，日本首相岸田文雄14日把負責防疫工作的厚生勞動大臣後藤茂之及經濟再生擔當大臣山際大志郎等人找來首相官邸，並指示說「如何給予沖繩協助，希望各位跟沖繩縣政府密切合作，採取防止疫情擴大的對策」。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增染疫數約625人，居日本各地之冠，遠高於第2名東京都的374人。在日本2021年底開始流行第6波疫情時，沖繩縣也是第一個疫情升溫的地方。

厚生勞動省專家會議主席脇田隆字13日示警說，目前沖繩縣是日本各地感染等級最嚴重的地方；日本政府已派聯絡員前往沖繩縣負責協調。

只要當地專用病床使用率達60%，沖繩縣政府將檢討是否籲請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」。而從專用病床使用率14日已達48%來看，有看法認為，進入60%的「危險水域」只是時間問題。

不過，儘管面對疫情升溫，日本政府考量到夏天將舉行的參議院大選，為避免出現對選情不利的風險，目前對再度實施重點措施仍持慎重態度。

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山際14日跟沖繩縣知事玉城丹尼與行視訊會議時，強烈要求沖繩縣應加速第3劑疫苗接種工作，因為沖繩縣接種第3劑疫苗的比率僅35%，比全國平均低了12個百分點，在日本各地吊車尾。首相官邸相關人士就說，「該做的事沒做，不能因此就適用重點措施」。

不僅沖繩，九州等地方目前疫情反彈跡象同樣明顯，是專家直言第7波已到來的困難局面。儘管岸田日前在國會明白表示，現階段並非馬上實施重點措施的必要狀況，但隨著黃金週長假人潮大量移動，人際接觸必然進一步增加，讓岸田身旁人士也對黃金週收假後的疫情擴大難掩憂慮。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110416