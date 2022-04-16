河內街頭小販將被機器取代 輿論籲保存文化特色

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街頭小販是越南的文化特色之一，河內市計劃用自動販賣機取代街頭小販的政策引來討論，有些人認為應該要保存街頭小販文化，有些則認為街頭小販影響市容與交通安全。圖為河內市的街頭水果小販。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月16日

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）河內市計劃在公共場所放置自動販賣機取代街頭小販並改善纏擾客人的兜售行為。但部分人士認為街頭小販是越南的文化特色之一，並為弱勢族群帶來就業機會，盼政策更合宜。

越通社（VNA）報導，這項計畫由河內市副市長阮孟權（Nguyen Manh Quyen）簽署生效，從現在開始執行至2025年。冀望導入現代化的零售模式，增加商品的透明度，邁向無現金支付。

根據計畫，河內市將研究自動販賣機的擺放地點，例如公園、紀念碑、遺址、學校、醫院、電影院、購物中心、鐵路與客運車站等。

每一台販賣機將占用2至3平方公尺的空間，每一台間隔500至1000公尺，依實際需求單一區域至多可以4台並排。

除了菸酒外，自動販賣機可以提供各式各樣的產品，各類食物與飲料，也可以賣新鮮水果。河內市也樂見在旅遊景點擺放手工藝品、藝術品與紀念品的自動販賣機。

街頭小販是越南的文化特色之一，以自動販賣機取代街頭小販的政策在過去多次引發保有傳統與邁向現代的兩派爭辯。

綜合勞動者報（Nguoi Lao Dong）、石油時報（Petro Times）社論，力挺街頭小販的人士認為，街頭小販對經濟社會發展做出不小貢獻，創造就業機會，特別是對農村和城市的窮人和失業者，也讓消費者便於購買適合自己的東西。

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此外，街頭小販的形象已成為越南的一個特色，有人說街頭小販就是河內市的文化特色之一，對外國旅客很有吸引力。街頭小販甚至成為繪畫、詩歌創作的一環。應正視街頭小販的權益，以祭出合宜的方案。

至於支持放置自動販賣機的人士則認為，街頭小販影響市容，特別是在首都河內市的還劍湖和古街一帶，街頭小販追著觀光客兜售東西的現象極為普遍，甚至詐騙外國旅客，或多或少影響越南友好、好客的形象。不僅如此，在街頭擺攤或兜售東西也有交通和食品安全衛生風險。（編輯：馮昭）1110416