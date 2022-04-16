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比利時非法移民刮中788萬大獎 開不了戶無法領獎

2022/4/16 22:14
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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）一名阿爾及利亞男子在比利時花5歐元（約新台幣158元）買刮刮樂刮中25萬歐元（新台幣788萬元），但由於他沒有有效證件在當地銀行開戶領獎，面臨無法享用獎金的窘境。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這名28歲男子的獎金金額過大，無法以現金發放；但他沒有在比利時銀行開戶所需證件，既無有效身分文件，也沒有固定住址。

比利時法蘭德斯廣播電視台（VRT）報導，中獎男子4個月前從北非的阿爾及利亞搭船到西班牙，再步行穿越西班牙和法國，最後抵達比利時。

這名男子的律師說，因為他不能開設銀行戶頭，所以彩券公司不支付這筆獎金。

男子的一名友人因持有所需文件，因此來到比利時首都布魯塞爾的彩券公司總部想幫忙代替他領獎。根據規定，10萬歐元以上獎金的得主必須親赴彩券公司領獎。

但這名友人和另2位隨行男子遭到警方懷疑他們偷走刮中的彩券，而將3人拘留一晚。經中獎男子解釋情況後，他們才獲釋。

這張彩券目前由布魯日（Bruges）的法院保管，因為它是在附近的港市濟布魯治（Zeebrugge）購買。

中獎男子說，他希望用這筆錢在比利時展開新生活。他告訴比利時「最新消息報」（Het Laatste Nieuws）：「當我拿到這筆錢時，我打算在布魯塞爾買套房子居住，或是買輛車。」

他的律師15日告訴法新社：「我們正在尋找能證明他身分的文件，他必須和在阿爾及利亞的家人聯繫。」

律師還說，比利時當局已承諾，在男子領獎前不會將他驅逐出境。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110416

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